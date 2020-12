🎥 Duidelijk statement na racisme in het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Başakşehir

Woensdag werd het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Başakşehir hervat nadat daags voordien de wedstrijd na een racistisch incident werd stilgelegd. Voor het hernemen van de wedstrijd werd er ook een duidelijk statement doorgevoerd.

Wat er nu dinsdag exact gebeurd is in het duel tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Başakşehir is nog niet helemaal bekend. De wedstrijd werd bij een 0-0 tussenstand gestaakt. Dat kwam omdat de Roemeense vierde ref de assistent van Istanbul Başakşehir bij zijn scheidsrechter had beschreven als n*gro. Wanneer de assistent antwoord probeerde te halen kreeg hij een rode kaart onder de neus geduwd. De spelers van zowel PSG als Istanbul Başakşehir keerden terug naar de catacomben.

Daags nadien werd de wedstrijd ingehaald met een nieuw scheidsrechtersteam. Voor de wedstrijd werd er nog eens stilgestaan bij de gebeurtenissen van dinsdagavond. Het scheidsrechtersteam, met Danny Makkelie, knielden samen met beide ploegen rond de middencirkel.