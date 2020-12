Anderlecht plukt Belgische hoofdscout weg bij het team van Bernd Storck

Bij Anderlecht werd er met de komst van Peter Verbeke de weg ingeslagen van de moderne scouting. Data-analyse is namelijk één van de stokpaardjes van de sportief directeur van paars-wit.

Anderlecht heeft in die optiek zijn scoutingscel nu nog wat uitgebreid. Data-analist Van Looveren komt over van DAC 1904, de nummer twee in Slowakije en het team van Bernd Storck. Hij was daar hoofdscout.

Van Looveren is vooral bekend door zijn studie over de marktwaarde van talentvolle voetballers die te vroeg naar Engeland trokken, zoals Charlie Musonda Jr. Eerder werkte hij ook voor het makelaarsbureau van Stijn Francis,

Bij paars-wit neemt Van Looveren de plaats in van scout Arthur Despieghelaere, die in het bedrijfsleven stapt.