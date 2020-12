Mannaert trots: "Over de twee matchen beter dan Lazio, dit nu meenemen naar competitie en Europa League"

Twee keer gewonnen van Zenit Sint-Petersburg, twee keer gelijk tegen Lazio. Het bilan van Club Brugge oogt echt niet slecht in de Champions League. En dus is er de nodige trots.

Club Brugge was vooraf ambitieus en wilde ver raken in Europa, liefst als het kon ook eens overwinteren in de Champions League. Dat lukte net niet, al waren er wel mogelijkheden. Na Nieuwjaar dan maar in de Europa League nog eens ver doorstoten?

Leeuwenhart

"De jongens hebben met een leeuwenhart gevochten, terwijl we al gewond waren", was CEO Vincent Mannaert in de wolken in Het Nieuwsblad. "De volgende stap is nu dat die foutjes er nog uit moeten."

"Over de twee matchen gezien waren we beter dan Lazio, maar dan moet je ook kunnen doorgaan. We hadden onze ambitie uitgesproken en die was gerechtvaardigd. We moeten dit meenemen in de competitie en in de Europa League na Nieuwjaar."