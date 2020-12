Leko kan en zal roteren: debuut voor man die als potentiële titularis afzakte deze zomer?

Ivan Leko neemt de match tegen Tottenham heel serieus en wil graag eerste worden. Maar door de drukke kalender - wat hij zelf al verschillende keren aanhaalde - heeft hij nu de mogelijkheid om te roteren.

Antwerp is al geplaatst voor de volgende ronde en de wedstrijd in Londen gaat vooral over de eerste plaats. Zo kan hij jongens die al heel veel gaven en fysiek wat rust nodig hebben op de bank houden. Miyoshi is er daar eentje van. Maar ook Jean Butez zou eens mogen puffen.

Dat maakt dat Alireza Beiranvand zijn debuut zou maken. De Iraanse international kwam naar The Great Old als nummer 1, maar kon door visumproblemen en corona die rol nog niet afdwingen.