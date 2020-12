Nieuw dieptepunt in de carrière van Messi na de 0-3 nederlaag tegen Juventus?

Er is al veel gezegd en geschreven over een mogelijk vertrek van Messi bij FC Barcelona. De Champions League- wedstrijd tegen Juventus zal de kleine Argentijn alleszins geen deugd hebben gedaan.

De 0-3 nederlaag tegen Juventus zou wel eens beslissend kunnen zijn voor het verdere verloop van de carrière van Messi. De wedstrijd zelf leverde ook een bijzondere statistiek op.



Messi tegen Juventus

90 minuten gespeeld

125 baltoetsen

90% succesvolle passes

7 duels gewonnen

4 succesvolle dribbels

Barcelona had zeven schoten op doel en alle zeven kwamen ze van Messi.



FC Barcelona stoot wel door in de Champions League maar door deze nederlaag werden Messi en co tweede in hun groep en komen ze met zekerheid uit tegen een ploeg die groepswinnaar werd.

Mogelijke tegenstanders voor FC Barcelona

Manchester City

Borussia Dortmund

Bayern München

Liverpool

Chelsea

Paris Saint-Germain

Als het spel op hetzelfde niveau blijft als in de competitie, zien we Barcelona dit jaar niet ver geraken in de Champions League.