Ole Gunnar Solskjaer recupereert al zeker één aanvaller voor de Manchester derby

Zaterdag staat een echte topper op het programma in de Premier League. Manchester United neemt het in een derby op tegen Manchester City. Ole Gunnar Solskjaer zal voor deze wedstrijd opnieuw op Anthony Martial kunnen rekenen.

Bij Manchester United hebben ze iets goed te maken. In de Premier League draaien ze bovenin goed mee, maar eerder deze week werden ze uitgeschakeld in de Champions League. Anthony Martial was er deze week niet bij tegen RB Leipzig, maar hij is volgens Solskjaer beschikbaar voor de Manchester derby.

Wie wel nog onzeker is, is Edinson Cavani. Ook de Uruguayaan was er enkele dagen geleden niet bij in de nederlaag tegen RB Leipzig, maar Solskjaer vertelde op de persconferentie dat het nog niet duidelijk is of Cavani er bij zal zijn tegen Manchester City.