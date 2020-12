Arnaud Bodart ziet opvallende statistiek in Europese campagne: "Vijf penalty's in zes matchen..."

Standard kreeg in de absolute slotfase nog bijna de 2-3 om de oren van Benfica. Het bleef uiteindelijk bij 2-2, tot stand gekomen door een gecontesteerde strafschop. Het was overigens niet de eerste elfmeter die de Rouches tegen kregen.

"We mogen teleurgesteld zijn. We hebben afgezien, scoorden twee keer en gaven de drie punten pas weg door een penalty. Er was geen enkele aanleiding om te fluiten", reageerde Arnaud Bodart boos op de arbitrage bij RTBF.

4 op 18

De jonge doelman moest zich in de groepsfase meermaals omdraaien na een strafschop. "In de heenmatch stonden we erg sterk te verdedigen en incasseerden we twee penalty's. In heel de campagne kregen we er vijf tegen. Dat is veel! Echt jammer, want we hadden het Europese verhaal willen afsluiten met een zege."

Standard putte vier punten uit zes matchen. De Rouches wonnen hun tweede match tegen Lech Poznan en pakten donderdag een punt tegen Benfica.