🎥 Borussia Dortmund gaat met de billen bloot tegen promovendus en krijgt er vijf om de oren, Sebastiaan Bornauw wint belangrijk degradatieduel

Zaterdag kwamen heel wat ploegen in actie op de Duitse velden. In het duel tussen Borussia Dortmund en Stuttgart keken twee landgenoten elkaar in de ogen. Voor Die Borussen werd het een echte nachtmerrie. Maar onze andere landgenoten in de Bundesliga kenden meer geluk.

Borussia Dortmund 1-5 Stuttgart

Borussia Dortmund nam het zaterdag in eigen huis op tegen promovendus Stuttgart. Bij de bezoekers stond onze jonge landgenoot Orel Mangala aan de aftrap. Bij Dortmund kwam enkel Axel Witsel in actie. De Rode Duivel zag zijn ploeg een zeer teleurstellende prestatie op de mat brengen. Vlak voor rust kon het Amerikaanse wonderkind van Dortmund wel op fraaie wijze gelijkmaken.

🇺🇸 | We kunnen niet zeggen wat er beter is: de controle of de afwerking. 🤤🔥#BVBVfB pic.twitter.com/J99vqIM378 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 12, 2020

Toch bleef Stuttgart de betere ploeg. Na rust werd het zelfs een vernedering voor de vicekampioen uit Duitsland. In een korte tijdspanne van maar tien minuten kreeg Roman Bürki drie doelpunten rond de oren. In de toegevoegde tijd maakte Nicolas Gonzalez, op assist van Mangala, de vernedering compleet. Na een 1-5 nederlaag zakt Dortmund verder weg naar plaats vijf in de rangschikking.

😲 | 1-4! Dortmund krijgt in eigen huis een pandoering van promovendus Stuttgart! 😳#BVBVfB pic.twitter.com/yXcx20NiWY — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 12, 2020

Borussia Mönchengladbach 1-1 Hertha Berlijn

Bij Hertha Berlijn stonden er ook twee landgenoten aan de aftrap. Dederyck Boyata en Dodi Lukebakio gingen op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. Ze kwamen zelfs vlak na rust op voorsprong via een treffer van Matteo Guendouzi. Een stunt was lang in de maak voor de ploeg uit de Duitse hoofdstad, maar Breel Embolo legde uiteindelijk de gelijkmaker binnen.

🇫🇷 | Mattéo Guendouzi scoort zijn eerste doelpunt voor Hertha Berlijn! 🎯#BMGBSC pic.twitter.com/iBPrXLaAVu — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 12, 2020

Mainz 0 - 1 FC Köln

Onderaan het klassement stond er een belangrijk degradatieduel op het programma voor Sebastiaan Bornauw. De Rode Duivel keerde op bezoek bij de voorlaatste in de stand weer huiswaarts met de volle buit op zak.