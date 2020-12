Kinesist van de Rode Duivels blijft ondanks blessureleed geloven in Eden Hazard: "Ongeduld is nu zijn grootste vijand"

Eden Hazard moet opnieuw met een blessure toekijken vanaf de zijlijn. De blessures stapelen zich op en deze zomer staat het Europees Kampioenschap voor de deur. Toch blijft de kinesist van de Rode Duivels geloven in de kwaliteiten van de flankaanvaller. Volgens hem is Eden mentaal enorm sterk.

Vorig seizoen koos Eden Hazard na zes seizoenen Chelsea voor een nieuw avontuur bij Real Madrid. De flankaanvaller beleefde door blessureleed nog maar weinig plezier aan zijn overstap naar de Spaanse competite. Ook in het nieuwe jaargang kwam daar geen verandering meer in.

Toch blijft Lieven Maesschalck geloven dat de aanvoerder van de Rode Duivels binnenkort sterker zal terugkeren: "Ik heb vertrouwen in Eden Hazard. Mentaal is hij enorm sterk. Het is een nieuwe vervelende situatie, maar hij heeft de steun van zijn club. Momenteel heeft hij nood continuïteit want ongeduld is zijn grootste vijand", vertelde de kinesist van de Rode Duivels aan Eleven Sports.

Eden Hazard moet zaterdagavond dus verstek geven voor de stadsderby tegen competitieleider Atlético Madrid. Eind november viel hij in het competitieduel tegen Deportivo Alavés uit met een nieuwe blessure. Er werd meteen gevreesd voor dit jaar, maar Eden Hazard dartelt ondertussen weer vrolijk rond op het trainingsveld van de Koninklijken.