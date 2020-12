Nederlandse topspits kondigt afscheid aan: "Dit is mijn laatste seizoen"

Ajax, Real Madrid, AC Milan en Schalke 04. Het zijn geen slechte clubs om in je carrière vor gespeeld te hebben. Maar na dit seizoen is het over voor Klaas-Jan Huntelaar. De Nederlandse topspits scoorde zaterdag nog tegen PEC Zwolle, maar kondigde daarna zijn afscheid aan.

“De laatste tijd, een beetje”, zei hij nadat hem gevraagd werd of hij nadacht over zijn afscheid. “De laatste maand heb ik er een beetje over nagedacht. Het komt dichterbij en ik denk dat dit mijn laatste seizoen is. Tot het eind van het seizoen ga ik vrolijk door.”

Wat daarna komt, daar heeft hij nog niet over nagedacht. "Eerst even rust, een paar maandjes thuis met het gezin. Het was een drukke tijd. Ik denk wel dat ik mijn trainersdiploma’s ga halen.”

Huntelaar is normaal gezien bankzitter, maar tegen Zwolle mocht hij in de basis starten en scoorde hij de openingstreffer. “De trainer rekent vaak op me. Hij zet me vaak erin in de laatste paar minuten, maar je wilt toch een bepaalde flow krijgen en doelpunten maken. Dertig minuten is dan wel lekker, maar vijf is een stukje moeilijker. Het is top om nu negentig minuten te spelen.”