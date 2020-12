🎥 Neymar in tranen afgevoerd op een brancard na horrortackle: Jason Denayer wipt met Olympique Lyon naar de leidersplaats

Zondagavond stond er een belangrijke topper tussen Paris Saint-Germain en Olympique Lyon op het programma. De bezoekers slaagden er in om de landskampioen te verrassen. PSG ziet Neymar met tranen in de ogen uitvallen.

Olympique Lyon kwam in de eerste helft al op voorsprong via een treffer van Tino Kadewere. Hij werd er ook meteen matchwinnaar mee. PSG had geen gepaste reactie in huis dus voelden de bezoekers een stunt in de maak. Met het geweldig aanvallende trio zoals dat van Paris Saint-Germain weet je maar nooit. Dus alle remmen dicht moest Thiago Mendes gedacht hebben.

In het slot pakte de Brazilaan uit met een verschrikkelijke tackle op zijn landgenoot Neymar. Zijn been bleef geklemd en de ster kermde het meteen uit van de pijn. Neymar werd in tranen van het terrein afgevoerd. Onderzoek moet het gevolg van zijn blessure uitwijzen, maar het is duidelijk dat de recordaankoop van PSG een tijd niet in actie zal komen.

Door de overwinning springt Lyon naar een gedeelde leidersplaats, al doet OSC Lille het wel beter op basis van het doelpuntensaldo. De regerende Franse kampioen verliest al voor een vierde keer dit seizoen. Het staat op een derde plaats.