Gaan we langer door met achttien clubs in 1A? De Algemene Vergadering is afgelopen en dit werd er beslist

De Algemene Vergadering van de Pro League... heeft een muis gebaard. Normaliter zou er vandaag beslist worden over het verlengen van de competitie in 1A met achttien clubs. Maar dat is dus niet gebeurd.

De hete hangijzers zijn doorgeschoven naar de Algemene Vergadering van achttien januari. Met andere woorden: de Pro League heeft zichzelf tijd gekocht om de twijfelende partijen te overtuigen. Het was de bedoeling dat er volgend seizoen drie teams degraderen, maar dat plan wordt wellicht eventjes in de koelkast gezet. Daarnaast is er nog geen beslissing over de integratie van belofteteams - in navolging van Club NXT - in 1B.