Peter Maes weet waar het schoentje wringt bij STVV: "Wij zijn fysiek niet in orde"

Peter Maes debuteerde zaterdag bij STVV met een 1-2 nederlaag tegen Charleroi. De Kanaries zetten hun voet geruime tijd naast de Carolo's, maar de rode lantaarn zakte in het laatste halfuur weg. Iets wat Maes uiteraard niet ontgaan is.

"Na 60 minuten voetballen kreeg de groep een dip", vertelde Peter Maes na afloop van de partij. Dat zou niet mogen en dat is een van de zaken die me meteen opvielen. Het is duidelijk dat we op fysiek vlak iets missen. Ook op gebied van kracht mag het allemaal ietsje meer zijn. Er is nog veel werk aan de winkel."

In die optiek komt het uitstel van de partij tegen Beerschot van dinsdagavond Peter Maes en co niet eens slecht uit. Zo heeft de Limburger tijd om er de pees op te leggen en de nodige automatismen bij te schaven.

De volgende wedstrijd voor STVV staat komende zaterdag op de agenda. Dan gaat de ploeg van Peter Maes op bezoek bij Zulte Waregem, een belangrijk duel in de kelder van de Jupiler Pro League.