Adnan Januzaj geeft meer uitleg over blessure: "Zal tijd gebruiken om sterk te worden en ik ben snel terug"

De 25-jarige Adnan Januzaj ligt opnieuw in de lappenmand. De flankaanvaller van Real Sociedad viel geblesseerd uit in de Spaanse topper tegen FC Barcelona en Real Sociedad heeft laten weten dat hij met een spierblessure kampt.

Januzaj zelf heeft nu ook meer uitleg gegeven over zijn blessure via Twitter. "Ik zal voor een korte tijd out zijn. Niets om je zorgen over te maken. Ik zal de tijd gebruiken om sterk te worden en ik ben snel terug", aldus de Rode Duivel.

I’ll be out for a short while due to a bicep injury... not to worry though. I’ll use this time to get strong and I’ll be back soon! 🔵⚪️✌🏻 pic.twitter.com/qUHogpAmWH