Vertrekt Divock Origi bij Liverpool? Engelse club denkt aan hem als alternatief voor geblesseerde aanvaller

Vertrekt Divock Origi bij Liverpool? De aanvaller kan weg bij de Engelse topclub, want Wolverhampton zou interesse tonen in de Rode Duivel. Ze zien in hem een alternatief voor de geblesseerde Raúl Jiménez.

Divock Origi kwam dit seizoen voorlopig niet verder dan 7 wedstrijden in alle competities samen en daarom lijkt een transfer zich op te dringen. De Rode Duivel zou ook kunnen vertrekken bij Liverpool, want een andere club uit de Premier League zou interesse tonen. Volgens de Daily Mail zou het gaan om Wolverhampton. De Engelse club denkt aan Origi als alternatief voor de geblesseerde Raúl Jiménez. Bij Wolverhampton zou Origi ook een andere Rode Duivel tegenkomen, want Leander Dendoncker tekende deze week nog een nieuw contract bij de club.

