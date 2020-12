Celtic Glasgow wint spannende bekerfinale en pakt 12e(!!) trofee op rij in Schotland

Celtic speelde dit weekend de Schotse bekerfinale tegen de Hearts. De bekerfinale dateert nog van vorig seizoen, maar werd toen door de coronapandemie niet gespeeld. Celtic won ondertussen al zijn twaalfde prijs op rij in Schotland.

Celtic Glasgow heeft ondertussen in Schotland al zijn twaalfde prijs op rij gepakt. Zondag kwam het in de Schotse bekerfinale, die nog dateert van vorig seizoen, in actie tegen Hearts. Ondanks de favorietenrol maakten beide ploegen er een thriller van. Een doelpuntrijke wedstrijd werd pas na het nemen van strafschoppen beslist.

De wedstrijd leek nochtans op het halfuur al gespeeld. Celtic kwam vroeg op een dubbele voorsprong, maar de Hearts knokte zich in de tweede helft opnieuw in de wedstrijd. Het boog een 0-2 achterstand om naar een gelijkspel. Ook tijdens de verlengingen werd er nog gescoord door beide ploegen, maar toch was er na het laatste fluitsignaal geen winnaar.

In een bloedstollende strafschoppenreeks ontpopte de 22-jarige doelman van Celtic zich tot de held van de middag. Conor Hazard stopte twee elfmeters van Kingsley en Wighton. Kristoff Ajer miste zijn strafschop niet en kroonde The Hoops tot bekerwinnaar.

Toch lijkt er op dit moment een einde te komen aan de opeenvolging van bekers voor Celtic. Dit jaargang werd het al uit de League Cup geknikkerd, maar ook in de competitie tellen ze al 16 punten minder dan grote rivaal Rangers. Ze speelden wel drie wedstrijden minder.