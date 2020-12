'Club Brugge praat met Amerikaans talent en moet afrekenen met concurrentie van Roma en Juve'

Het is transferspecialist Fabrizio Romano die met het nieuws kwam. "Club Brugge heeft gesprekken aangeknoopt met Bryan Reynolds", postte hij op Twitter.

Reynolds is een 19-jarige rechtsachter die momenteel uitkomt voor FC Dallas. Dit seizoen speelde hij 19 matchen in de MLS en daarin was hij goed voor vier assists. Zijn marktwaarde wordt geschat op 6 miljoen euro.

Bryan Reynolds is the next USA gem ready to move to European football. AS Roma and Club Brugge have opened talks to sign the 18 y.o. right back - also Juventus will meet his agents. Race on. 🇺🇸🇪🇺 #transfers @DiMarzio