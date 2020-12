Chelsea heeft derde plaats in vizier, terwijl Wolves zonder Dendoncker verliest bij degradatieklant

Op de Belgische velden rolde er vanavond geen bal, maar in de Engelse Premier League stonden twee maandagwedstrijden op het menu.

Chelsea FC 3 - 0 West Ham United

The Blues hielden de drie punten thuis in een Londens onderonsje. Tammy Abraham liet zich opmerken met twee doelpunten in evenveel minuten.

Chelsea FC sluipt zo naar een vijfde plaats in het klassement en nadert tot op amper één punt van de derde plaats. West Ham blijft hangen in de middenmoot.

Burnley FC 2 - 1 Wolverhampton Wanderers

Wolverhampton Wanderers laat dan weer dé kans liggen om zich naast Manchester City te parkeren in het klassement. Burnley bleek echter te sterk.

Voor de thuisploeg was de overwinning dan weer broodnodig. Burnley sluipt zo voor het eerst dit seizoen uit de gevarenzone. Voor de volledigheid: Leander Dendoncker stond niet op het veld door een blessure.