Ajax-aanvaller begin deze week nog achter tralies, zondag weer op het veld: "Ik ben nu vrij, dat zegt genoeg"

Vorige week belandde Quincy Promes in de cel door betrokkenheid op een steekpartij. Ondanks de bewogen week viel hij in de tweede helft gewoon in bij Ajax, dat met 2-4 won op bezoek bij ADO Den Haag.

Het was een bewogen week voor Quincy Promes. Vorige zondag werd hij door de Nederlandse politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ernstige steekpartij. De aanvaller moest twee dagen brommen in een cel, maar werd uiteindelijk weer vrijgelaten. Al blijft hij wel verdachte in het onderzoek.

Donderdag hervatte Promes dan weer de trainingen bij Ajax. Trainer Erik Ten Hag bleef in hem vertrouwen en nam hem ook mee op verplaatsing naar ADO Den Haag. Daar begon hij vanop de bank, maar meteen na rust kwam de 28-jarige aanvaller tussen de lijnen. De Amsterdammers wonnen overtuigend met 2-4 en blijven leider in de Nederlandse competitie: "Het was voor iedereen even schrikken, maar ik ben blij dat ik zo snel weer ben vrijgelaten en meteen weer kan voetballen", reageerde de aanvaller achteraf voor de camera.

Over het onderzoek wil de Nederlandse international niet veel kwijt. Maar hij is wel dankbaar voor het vertrouwen en medeleven van zijn ploeggenoten: " Ik ben nu vrij dat zegt genoeg. Het is aangenaam dat de club je steunt. Niet alleen Ten Hag, ook de spelers. Ik ben blij dat er mensen in mij geloven."