Officieel: Joakim Mæhle tekent bij Atalanta

Joakim Mæhle mag zich na zondag speler noemen van Atalanta. Atalanta Bergamo heeft met Mæhle zijn nieuwe rechtsachter beet.

Wat al weken in de lucht hing, is bevestigd. Joakim Mæhle verhuist naar Atalanta Bergamo waar een contract tot 2025 klaarligt. Mæhle komt zondag voor een laatste keer in actie voor KRC Genk, thuis tegen Waasland-Beveren.

11 miljoen euro

Genk zou 11 miljoen euro krijgen voor zijn goudhaantje. Dit bedrag kan met extra bonussen nog oplopen tot zo'n 15 miljoen euro. De 23-jarige Deense international maakt zo zijn felbegeerde overstap naar Italië en komt er ex-ploegmaat Malinovskyi tegen.