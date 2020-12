Ronaldo excuseert zich bij fans na debacle: "Corona, lege stadions... dat is nergens een excuus voor"

Cristiano Ronaldo heeft via Instagram zijn excuses aangeboden voor de 0-3 nederlaag die Juventus dinsdag leed tegen Fiorentina.

"Gisteren hebben we met een slecht optreden en een onacceptabel resultaat 2020 afgesloten, een speciaal jaar in meerdere opzichten. Lege stadions, COVID-protocollen, uitgestelde wedstrijden, lange pauzes en een erg strak speelschema. Maar dat is nergens een excuus voor. We weten dat we meer van onszelf moeten eisen, om beter te spelen en constanter te worden", aldus Ronaldo.

"Wij zijn Juventus! We kunnen simpelweg niets anders accepteren dan uitmuntende prestaties op het veld! Ik hoop dat deze korte pauze ons helpt strenger en hechter dan ooit terug te komen, want ons seizoen is nog lang niet over en uiteindelijk geloven dat we, opnieuw, iets zullen vieren met onze tifosi. Geloof in ons, vertrouw het team net als wij jullie vertrouwen en dan zullen we het waarmaken!"