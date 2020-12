Alle partijen groeien naar elkaar toe: 'Bölöni en Panathinaikos willen Lamkel Zé met dit bod losweken bij Antwerp'

Laszlo Bölöni wil Didier Lamkel Zé naar Panathinaikos halen. De Griekse topclub heeft het geld niet om de flankaanvaller te kopen, maar alle partijen groeien naar elkaar toe.

Antwerp FC heeft een prijskaartje van zo’n vier miljoen euro rond de nek van Didier Lamkel Zé gehangen. Langs de andere kant: de excentrieke Kameroener moet vertrekken of spelen om zijn marktwaarde niet helemaal te laten kelderen.

De Grieken hebben dat geld simpelweg niét liggen, maar staan ondertussen in contact met de Great Old. Volgens de Griekse media wordt momenteel gewerkt aan een huur met aankoopoptie. Het bedrag zou dan ergens rond drie miljoen euro liggen.

Huur, aankoopoptie én overname van loon

Bovendien is Panathinaikos wel bereid om de helft van het loon van Lamkel Zé over te nemen. De Kameroener verdient zo’n 600.000 euro per jaar in Deurne-Noord. Op die manier kan Luciano D’Onofrio de loonkost drukken.