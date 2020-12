Ianis Hagi en Kemar Roofe blinken uit in Schotland: Rangers behalen onder Steven Gerrard rapport van 56/60

Met Hagi en Roofe in de basis werd er zaterdag nog met 1-0 gewonnen van Hibernian. Onder leiding van Steven Gerrard is de Schotse club Rangers opnieuw gloriedagen aan het beleven.

Enkele bekende gezichten bij Rangers in Schotland zijn ex-Genkspeler Ianis Hagi en ex-Anderlechtspeler Kemar Roofe, zij maken er het mooie weer.

De laatste negen seizoenen ging hoofdmacht Celtic er steeds oppermachtig met de titel vandoor. Dit seizoen liggen de kaarten anders en staat Rangers afgetekend aan de leiding.

Geweldig rapport

In 20 wedstrijden werd er 18 keer gewonnen. In de overige twee wedstrijden werd er een gelijkspel behaald. Rangers kan zo onder Liverpool-legende Steven Gerrard een nagenoeg perfect rapport voorleggen.

Rangers leidt in de Schotse Premiership met 16 punten meer dan Celtic. De Rangers hebben ook wel drie wedstrijden meer gespeeld.

Mede verantwoordelijk voor deze goede cijfers zijn Hagi en Roofe. Beide spelers kennen we van in de Jupiler Pro League en zijn van grote waarde bij Rangers.

De 22-jarige Hagi was in 16 wedstrijden goed voor 3 goals en 7 assisten. Aanvaller Roofe was in 13 competitiewedstrijden goed voor 9 goals en 2 assisten.