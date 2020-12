Noa Lang, elke eurocent waard voorlopig: "Echte spitsengoals" en "David is mijn maatje hé"

Wat een prestatie alweer van Noa Lang. De Nederlander kostte Club Brugge zes miljoen euro, maar lijkt voorlopig elke eurocent waard. Tegen Eupen pakte hij uit met twee mooie goals en een fantastische assist.

De eerste helft was er één om gauw te vergeten, maar Lang maakte in de tweede bijna op zijn eentje het verschil. "Nee, we hebben geen topwedstrijd gespeeld. Het veld lag er ook niet goed bij, maar dat mag ook geen excuus zijn. De tweede helft was iets feller en ik scoorde twee lekkere goals. Echte spitsengoals."

Voor Lang is het wel tijd dat hij even mag uitblazen. "Ik heb de laatste twee weken wel wat klachten, maar ik wil altijd graag spelen. Ik zei tegen mezelf: ik laad me nog één keer op en dat heeft goed uitgepakt."

Niet knuffelen? Ik zal maar niet zeggen wat ik er echt van denk zeker?

Zijn assist was wel nog mooier dan zijn goals. "Ik kon ook zelf voor de hattrick gaan, maar ik zag David in mijn rug komen. En dat is mijn maatje hé", lachte Lang. "Ik ben even blij met de assist als met mijn goals."

Het was wel raar om al die voetballers zich te zien inhouden om elkaar niet op de rug te springen. "Het was wel effe moeilijk om in te houden. Voetbal is emotie. Ik zal maar niet zeggen wat ik er echt van denk zeker?"