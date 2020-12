Jonge speler van Chelsea wordt vergeleken met Eden Hazard: "Een prachtig compliment"

Bij Chelsea loopt het de laatste weken wisselvallig, maar een speler die wel indruk maakt bij the Blues, is Christian Pulisic. De Amerikaanse flankaanvaller laat dit seizoen mooie dingen zien.

Bij Amazon Prime vertelde Paul Scholes, ex-middenvelder van Manchester United, enkele dagen geleden dat Christian Pulisic hem herinnert aan Eden Hazard, die tussen 2012 en 2019 voor Chelsea heeft gespeeld. "Hij kan zeer goed dribbelen en is creatief", aldus Scholes.

Christian Pulisic reageerde op het compliment via de website van zijn club. "Zoals ik al eerder heb gezegd, was Eden Hazard een geweldige speler voor deze club en ik wil mezelf niet met hem vergelijken. Het is wel een prachtig compliment dat het komt van iemand zoals Scholes."

"Ik heb veel geleerd door naar het spel van Eden Hazard te kijken. Ik probeer elke dag bij te leren", vertelde de jonge Amerikaan van Chelsea.