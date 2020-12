Neymar treedt coronaregels nog maar eens flink met de voeten: Braziliaan organiseert exclusief eindejaarsfeestje voor 500(!) genodigden

Neymar staat opnieuw in het oog van de storm in Brazilië. Terwijl daar het coronavirus opnieuw hevig woedt, besluit de PSG-ster een exclusief feestje te organiseren om het eindejaar te vieren.

Dat Neymar het niet al te nauw neemt met de coronaregels wisten we al. Maar deze keer schiet hij toch de hoofdvogel af. In oktober raakte de aanvaller van PSG nog besmet na een tripje naar Ibiza en in maart nam de Braziliaan de regels rond social distacing niet al te nauw.

Nu wil de Braziliaanse superster 2021 goed inzetten met een ‘minifestival’ van vijf dagen met maar liefst 500 genodigden. Deze gaat door in een ondergrondse discotheek in een villa in Mangaratiba, Rio de Janeiro.

Eén regel: gsm’s zijn ten strengste verboden. De Braziliaan wilde ervoor zorgen dat er geen beelden zouden opduiken op sociale media. Toch kon de krant O Globo het nieuws al lekken. Neymar of PSG reageerden nog niet.