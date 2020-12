Goed nieuws voor Real Madrid: principeakkoord bereikt met middenvelder over contractverlenging

Real Madrid staat dicht bij een nieuw akkoord met Luka Modric. De 35-jarige Kroaat zou een contractverlenging tekenen en blijft zo één seizoen langer bij de Spaanse topclub. Er zou al een principeakkoord bereikt zijn.

Luka Modric, ondertussen al 35 jaar oud, blijft een belangrijke speler voor Real Madrid. Zo kwam de Kroaat dit seizoen al 20 keer in actie in alle competities samen. Daarbij was de centrale middenvelder goed voor drie doelpunten en één assist.

Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af, maar volgens Marca is er een principeakkoord bereikt tussen Real Madrid en Modric over een verlengd verblijf. Zo zou Modric tot juni 2022 voor de Madrilenen voetballen.