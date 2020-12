Coronavirus zorgt nu ook voor problemen in de Premier League: wedstrijd tussen Everton en Manchester City gaat niet door

Normaal gezien stonden Everton en Manchester City deze avond tegenover elkaar in de Premier League, maar de wedstrijd gaat niet door omwille van een corona-uitbraak. Eerder hadden Gabriel Jesus en Kyle Walker al positief getest op het coronavirus.

Het coronavirus strooit nu ook roet in het eten in de Premier League. Normaal gezien stond er een echte topper op het programma deze avond tussen Everton, de tweede in de stand, en Manchester City, de zesde in de stand, maar de match gaat niet door.

Manchester City heeft zelf laten weten dat er meerdere positieve coronatesten zijn en daardoor wordt de wedstrijd dus uitgesteld. Enkele dagen geleden hadden onder meer Gabriel Jesus en Kyle Walker van Manchester City al positief getest op het coronavirus.