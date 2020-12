Eerste coronaboetes zijn uitgeschreven in de Jupiler Pro League: twee boetes van 750 euro

Het voorbije weekend was er een primeur in de Jupiler Pro League, want er kon voor het eerst coronaboetes uitgedeeld worden als de coronaregels niet werden nageleefd. Zo zijn er al meteen twee boetes uitgeschreven.

Dit weekend kon er voor de eerste keer coronaboetes uitgeschreven worden. Volgens Sporza is het ook daadwerkelijk gebeurd, want de Pro League zou twee boetes van 750 euro uitgeschreven. Het is echter nog niet duidelijk wie de boetes heeft gekregen. Het zou wel niet gaan om een te innige viering, want de boetes zijn uitgedeeld omdat er inbreuken waren tegen de mondmaskerplicht. Er is dit weekend dus niet te uitbundig gevierd bij doelpunten in de Belgische hoogste klasse.