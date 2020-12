Goed nieuws voor Eden Hazard: "Hij zal even meespelen"

Eden Hazard heeft dit seizoen nog niet veel geluk gehad. Zo speelde de Rode Duivel nog maar drie wedstrijden mee in de Spaanse competitie. Vorige wedstrijd zat hij 90 minuten op de bank nadat hij enkele weken geblesseerd was, maar vandaag zou hij minuten kunnen krijgen tegen Elche CF.

Zidane bevestigde het nieuws namelijk op de persconferentie van Real Madrid. "Hij heeft veel met het team getraind, dus deze week is het anders. Het is de bedoeling dat hij speelminuten zal krijgen", aldus de Franse trainer van de Spaanse topclub.

📋✅ Our 24-man squad for the match against @Elchecf_en!#ElcheRealMadrid | #RMLiga pic.twitter.com/jtBWTWFumg