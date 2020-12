OFFICIEEL: Mbaye Leye is de nieuwe hoofdtrainer van Standard

Standard heeft een nieuwe trainer beet. Het nieuws hing al een tijd in de lucht, maar nu heeft de club ook officieel bekendgemaakt dat Mbaye Leye Philippe Montanier zal opvolgen als nieuwe coach.

Mbaye Leye is terug bij Standard. De Senegalees maakte de voorbije jaren deel uit van de technische staf als assistent-trainer, maar daar kwam enkele maanden geleden een einde aan toen Montanier werd aangesteld. Er was geen plaats meer in de staf voor de ex-aanvaller.

Nu keert Leye dus terug en hij volgt Montanier op als nieuwe hoofdtrainer bij de Rouches. Hij heeft een contract getekend tot het einde van dit seizoen. Patrick Asselman wordt de assistent-trainer en de rest van de staf blijft ongewijzigd.