Er ligt Courtois nog steeds iets op de maag: "Het heeft mij geraakt dat Wilmots zo op de man gespeeld heeft"

Thibaut Courtois is één van de Rode Duivels die bij een mindere prestaties zijn mond altijd zal opentrekken. Daardoor botste het in het verleden met bondscoach Marc Wilmots. Enkele jaren later ligt er bij de goalie nog iets op zijn maag.

Na de uitschakeling op het EK 2016 barstte de bom helemaal. Na de nederlaag tegen Wales stelde Thibaut Courtois zich voor de camera’s vragen over de tactische beslissingen. Hij had echter niet verwacht dat Marc Wilmots op de man zou spelen. “Het klopt dat ik dat voor de camera’s heb gezegd”, aldus de doelman van Real Madrid bij Sporza. “Maar ik heb dezelfde woorden gebruikt in de kleedkamer. Ik was heel rechtuit, maar ik vind nog steeds dat ik dat toen kon én mocht zeggen.” “Iedere coach heeft zijn eigen manier van werken. Een trainer zal wel naar een speler luisteren, maar uiteindelijk zal er weinig tot niets veranderen aan die visie. Zo zit het nu eenmaal in elkaar. Maar het stoort me wel dat Wilmots achteraf insinueerde dat mijn vader de opstellingen had gelekt.” Ik was heel rechtuit, maar ik vind nog steeds dat ik dat toen kon én mocht zeggen Courtois neemt het dan ook op voor senior. “Wilmots weet dat mijn vader dat niet gedaan heeft. Het heeft mij geraakt dat hij dan toch zo op de man heeft gespeeld. Dat zit nog in mijn achterhoofd. De rest is verleden tijd.”