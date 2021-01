Benteke leek eindelijk weer in vorm, maar krijgt nieuwe opdoffer te verwerken ...

Goed nieuws en slecht nieuws bij Crystal Palace. Christian Benteke zal zich vooral in de haren wrijven, ondanks een overwinning.

Het begon nochtans erg mooi op zaterdagavond in de Premier League, want bij de 1-0 van Crystal Palace tegen hekkensluiter Sheffield United had hij er een voet in.

Quadriceps

Met een perfecte pass op Schlupp werd het 1-0, Eze zorgde voor de rust al voor een geruststellende 2-0 voorsprong.

Na de pauze viel Benteke - die de laatste paar weken echt zijn draai had gevonden bij Palace - echter uit met een blessure aan de quadriceps. Hopelijk valt de blessure mee.