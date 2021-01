Messi is opnieuw fit en kan meedoen in de wedstrijd tegen Huesca

Afgelopen dinsdag ontbrak hij nog bij FC Barcelona, maar na een afwezigheid van negen dagen kan Barcelona opnieuw rekenen op Messi.

Goed nieuws voor Ronald Koeman die Messi ongetwijfeld graag zal zien terugkeren in de ploeg. "Hij heeft zowel op 30 als 31 december getraind, twee dagen dat de rest van de selectie vrijaf had. Hij heeft geen pijn meer. Messi is er klaar voor."

Messi beslist pas aan het einde van het seizoen over zijn toekomst. Ronald Koeman ontkent dat dit voor onrust zorgt binnen de club. "Zoals elke speler die een aflopend contract heeft, is hij vrij om te beslissen wat hij wil", zei hij. "Hij heeft bewezen dat hij het beste wil voor dit team en ik heb er geen probleem mee dat hij zijn beslissing nu niet neemt. We voelen ons er niet nerveus of ongerust over", aldus de Nederlandse trainer.