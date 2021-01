Manchester City voert intern onderzoek tegen eigen speler

Het gebeurt zelden dat clubs hun eigen spelers straffen, maar soms is het nodig. Ook bij Manchester City zitten ze met een mogelijk geval van het overtreden van de coronaregels. Benjamin Mendy zou die aan zijn laars gelapt hebben.

City gaat de zaak alvast uitspitten. Het is een intern onderzoek opgestart naar de gedragingen van de Franse linksachter. Ook bij Tottenham, Fulham en West Ham liggen één of meerdere spelers onder vuur voor het niet respecteren van de coronaregels.

Volgens The Sun zou Mendy een misstap begaan hebben door op oudejaarsavond een feestje te organiseren. Daar zouden ook mensen aanwezig geweest zijn die niet tot zijn bubbel behoren, wat in het Verenigd Koninkrijk niet toegelaten is.

Misinterpretaties

City laat weten ontgoocheld te zijn door de betrokkenheid van de speler in dit incident, al meent het tegelijkertijd dat er ook sprake is van enkele misinterpretaties. Een eigen onderzoek moet de waarheid aan het licht brengen.