Kevin De Bruyne schittert als spits: "Neen, Lukaku moet niet vrezen, tegen hem kan ik niet op"

Zit je even in spitsennood? Geen nood bij Manchester City, want dat heeft nog altijd Kevin De Bruyne. Geen Jesus beschikbaar voor de verplaatsing naar Stamford Bridge wegens corona. Agüero zit nog niet in de beste vorm na zijn langdurige blessure. De Bruyne deed het uitstekend in de spits.

Kevin De Bruyne was alomtegenwoordig en bekroonde zijn partij met een doelpunt en een assist. In de cijfers van Skysports kreeg hij een vette negen, welverdiend. Eveneens was het een ware demonstratie van zijn ploeg. Bij Chelsea moeten ze blij zijn dat ze met die 1-3 goed wegkomen. Een perfect avondje voor City? "Het is altijd moeilijk om te spreken van een perfecte wedstrijd, want je maakt altijd wel foutjes", reageert Kevin De Bruyne bij PlaySports. "Wel was het een goede prestatie: we scoren drie keer tegen een top zes-ploeg die ook voor de titel wil gaan." Hoe was het voor hem om als vaste 'negen' te voetballen? "Het was raar", lachte De Bruyne. "We zitten met coronagevallen en Kühn Agüero die nog terugkeert uit blessure. Ik doe het om de ploeg te helpen." Lukaku moet nog niet vrezen bij zijn basisplek bij de Rode Duivels? "Neen, tegen hem kan ik toch niet op."