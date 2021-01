Kevin De Bruyne wil meer en weigert eerste contractvoorstel Manchester City

Kevin De Bruyne heeft het eerste contractvoorstel van Manchester City afgewezen. De cijfers waren niet naar zin van de Rode Duivel, die de contractbesprekingen zelf voert.

Geen deal tussen KDB en Manchester City. Kevin De Bruyne is niet tevreden met het contractvoorstel van Manchester City en wil een grotere inspanning zien. Sinds hij niet meer vertegenwoordigd wordt door makelaar Patrick De Koster voert De Bruyne zelf de onderhandelingen, bijgestaan door zijn vader en een legertje advocaten.

De Bruyne heeft altijd aangegeven in Manchester te willen blijven, maar dan wel aan de juiste voorwaarden. Hij is momenteel zonder twijfel de beste speler in de Premier League en wil dat in verhouding ook zien in zijn contract. Het eerste voorstel dat hij kreeg voldeed alvast niet aan de verwachtingen. Nu zou hij netto minder overhouden aan het nieuwe contractgerichte contract dan wat hij momenteel op zijn bankrekening ziet verschijnen.

Momenteel verdient hij ongeveer 18 miljoen euro per jaar bruto, inclusief alle bonussen en portretrechten, meldt Het Laatste Nieuws. Hij zal dus niet snel honger lijden maar in vergelijking met andere grootverdieners op Europees niveau haalt De Bruyne nog niet eens de top tien.

Messi en Ronaldo verdienen tot drie keer meer. Neymar verdient bij PSG ook nog makkelijk het dubbele. Hoewel Kevin geen zo'n bedragen verwacht, beseffen ze bij City ondertussen wel al dat ze een ferme inspanning zullen moeten leveren.

Maar dat lijkt er ook te komen. Fabrizio Romano meldde ondertussen al dat de gesprekken vlot verlopen en lijken de juiste kant uit te gaan. Verder voelen ze zich gesterkt door het feit dat de cijfers van andere ploegen zoals Barcelona, Real en Juventus momenteel bloedrood kleuren.

Binnenkort witte rook in het Etihad Stadion?