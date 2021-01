Maes heeft grootse plannen met STVV en haalt na Brüls ook grote namen voor defensie én aanval naar Stayen

Peter Maes wil STVV in januari gevoelig versterken. In iedere linie is er een sterkhouder op komst. En het zijn klinkende namen. Althans: naar Belgische normen.

Christian Brüls heeft zijn handtekening inmiddels gezet op Stayen. De middenvelder komt dan wel over van een tweedeklasser, maar bij KVC Westerlo bewees hij week na week zijn enorme waarde. Ook op het hoogste niveau kan hij de nodige adelbrieven voorleggen. Ook Dion Cools is op komst. De voormalige flankverdediger van Club Brugge - hij was een vaste waarde in de blauw-zwarte kampioenenploeg - zit op een zijspoor bij FC Midtjylland. In de Jupiler Pro League staan zijn kwaliteiten buiten kijf. Maar dat is niet alles. Ook Hamdi Harbaoui staat op de Limburgse radar. En zelfs meer dan dat: Peter Maes en de voormalige topschutter werkten in het verleden al succesvol samen bij Sporting Lokeren. 1 + 1 = 2 STVV heeft dus een streepje voor om de Tunesiër terug naar België te halen. Zelf zei Harbaoui ook al open te staan voor een nieuw Belgisch avontuur. Eén plus één is nog steeds twee, niet?