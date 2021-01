📷 Ook in Spanje is het koud! Doelman komt met wel heel opvallend hoofddeksel op het veld

Tijdens deze midweek staan er in Spanje en Engeland geen wedstrijden in de competitie gepland, maar wel in de beker.

In Spanje neemt eersteklasser Sevilla het op tegen derdeklasser Deportivo Linares. Normaal gezien valt daar niets speciaal over te melden, enkel wanneer Linares zou stunten tegen Sevilla. Maar de doelman van de bescheiden ploeg uit Andalusië kwam met een wel heel opvallend hoofddeksel uit de spelerstunnel. Hij droeg namelijk een muts in de vorm van een giraffenhoofd toen hij op het veld kwam. In Linares is het momenteel zo'n 4 graden, ook redelijk koud dus voor het zuiden van Spanje. Sevilla speelt vanavond tegen Linares en de keeper van Linares heeft voor een opvallend hoofddeksel gekozen #linsev #CopaDelRey pic.twitter.com/BhOdBW0n8R — Michael Van Vaerenbergh (@mvanvaerenbergh) January 5, 2021