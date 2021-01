Belgische fans kiezen voor Preud'homme in doel maar ook één huidige Rode Duivel in 'Icons Team van 125 jaar Belgisch voetbal'

De Belgische voetbalbond is op zoek naar het beste Belgische team in 125 jaar Belgisch voetbal. Daarvoor hebben ze de voorbije weken en maanden beroep gedaan op de fans, om hun favoriete team in te zenden.

Doelman

Met mondjesmaat brengt de KBVB een linie uit en dat hebben ze nu gedaan met de doelman en defensie. In doel wordt er gekozen voor Michel Preud'homme en dus niet voor Jean-Marie Pfaff of Thibaut Courtois. De weelde is alleszins groot bij België want van de drie bovengenoemden werd elke doelman al eens verkozen tot wereldkeeper van het jaar. Pfaff in 1987, Preud'homme in 1994 en Courtois in 2018.

Verdediging

In de defensie staat Eric Gerets op de rechtsachter. Gerets, ook bekend als 'De Leeuw' maakte ook deel uit van de selectie op het WK van Mexico 86.

Naast hem staat Vincent Kompany. Kompany is sinds 2019 geen Rode Duivel meer en is nu trainer van Anderlecht maar stond toch wel symbool voor de Gouden Generatie die België nu nog altijd heeft. Kompany was erij in Rusland en lag aan de basis voor het eerste doelpunt in de kwartfinale tegen Brazilië.

Nog centraal in de defensie vinden we Philippe Albert terug. Albert heeft maar 41 caps, wat weinig is in een lijst vol legendes voor het Belgische voetbalelftal. Al had hij dat ook te danken aan een lastige relatie met toenmalig bondscoach Georges Leekens.

Op de linksachter staat een Rode Duivel die nu nog steeds actief is én recordhouder is wat het aantal caps betreft: Jan Vertonghen. 123 wedstrijden verzamelde Vertonghen al voor de Rode Duivels. Scoorde tegen Japan de 2-1, het doelpunt van de ommekeer op het WK.

