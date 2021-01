Club NXT verlaat Lokeren en gaat weer dichter bij huis voetballen: "Eerste stap naar nauwere samenwerking"

Club NXT speelt vanaf volgend seizoen opnieuw dichter bij huis. Het tweede elftal van Club zal zijn thuiswedstrijden spelen op Schiervelde.

"Club NXT, dit jaar actief in 1B, werd dit seizoen gastvrij ontvangen in het stadion te Lokeren. Voor volgend seizoen werd, in samenwerking met het stadbestuur van Roeselare, een oplossing dichter bij huis gevonden. Club NXT zal vanaf het seizoen 2021-2022 zijn thuiswedstrijden afwerken op de site Schiervelde in Roeselare, daarover bereikten alle partijen vandaag een princiepsakkoord", klinkt het bij Club.

"De verhuis van Club NXT is de eerste stap in een nauwere samenwerking tussen Stad Roeselare en Club Brugge waarbij de trainingsfaciliteiten in Roeselare optimaal zullen worden benut en Brugse know-how ter beschikking kan gesteld worden van KSVR jeugd. In de toekomst zullen de oefenterreinen rond Schiervelde naar analogie van het Basecamp de uitvalsbasis vormen voor de middenbouw (u13 tot en met U16) van Club NXT."