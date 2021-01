Hernan Losada laat in zijn kaarten kijken: "Door hem heb ik mijn tactiek aangepast"

Beerschot doet het goed in de Jupiler Pro League. En daar zit Hernan Losada voor een deel tussen. Een tactische aanpassing heeft zijn team vleugels gegeven.

Losada veranderde zijn verdediging. Van vijf ging hij naar vier man in de achterhoede. “Weet je waarom ik die herschikking heb gedaan?”, zegt Losada aan Sport/Voetbalmagazine. “Omdat Ismaila Coulibaly in de ploeg is gekomen.”

Losada vond het dan ook de juiste keuze om de aanpassingen uit te voeren. “Ik zag hem trainen en spelen en ik zou het van mezelf misdadig gevonden hebben om hem uit de ploeg te laten.”

De grote vraag was hoe hij zou passen bij Musashi Suzuki, Tissoudali en Holzhauser. “Zo vind je telkens nieuwe opties om met het team te spelen, waardoor je de meeste kans maakt om wedstrijden te winnen”, besluit de trainer.