Ramos gooit olie op het vuur tijdens onderhandelingen met Real: "PSG wil mij én Messi halen"

Sergio Ramos heeft net een bommetje gedropt tijdens de moeizame onderhandelingen met Real Madrid omtrent een contractverlenging. Hij liet weten dat hij benaderd is door PSG die concrete interesse heeft én Lionel Messi ook zou willen inlijven samen met de Spanjaard.

Sergio Ramos zou hebben aangegeven dat hij klaar is om te vertrekken bij de Koninklijke, nadat hij opnieuw een nieuw contractvoorstel heeft geweigerd. Volgens de kapitein van Real Madrid zou PSG een deal voorbereiden om zowel hijzelf als Lionel Messi van Barcelona naar de Franse hoofdstad te krijgen.

Ramos zijn contract loopt deze zomer af in Madrid. Dat wil zeggen dat de 34-jarige clublegende vrij is om te spreken met andere clubs, en zo eventueel een gratis tranfer te regelen voor wanneer zijn contract afloopt.

De Madrileense bazen zitten met de handen in het haar en hebben de Spaanse international een laatste deal voorgelegd om zijn verblijf bij Real Madrid te verlengen. Maar volgens het Spaanse programma 'El Larguero' zou Ramos dat voorstel al geweigerd hebben en tegen voorzitter Florentino Perez gezegd hebben "Ik aanvaard zo'n bod niet, je weet wat ik wil. Ik ga vanaf nu dan ook luisteren naar wat andere clubs me bieden."

Volgens de Spaanse zender zou Ramos in frustratie ook meteen extra druk gezet hebben door openlijk over de avances van Paris Saint Germain te praten. Mauricio Pochettino is een grote fan van Ramos en wil hem dan ook koste wat het kost inlijven samen met Lionel Messi.

Messi willen ze dan weer graag herenigen met maatje Neymar Jr.