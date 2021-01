De smalle kern van Beerschot zal danig op de proef worden gesteld: "Langer dan twee weken kunnen wij dit ritme niet aan"

Na een nul op twaalf en een heel korte winterbreak begint Hernan Losada zondag met een thuiswedstrijd tegen AA Gent aan 2021. Met een erg uitgedunde kern gaat hij de moordende januarimaand van start. "Ik zal jongens rust geven, de gezondheid van de spelers primeert altijd."

Zondag tegen AA Gent wil Beerschot revanche voor de zware nederlaag uit de heenmatch. Na de 5-1 in de Ghelamco Arena hekelde Hernan Losada de opzichtige gallery play van de Buffalo's. "Het was vooral Yaremchuk, he. Hij is jammer genoeg geschorst zondag. Toch is het vooral dat 5-1 resultaat dat is blijven hangen. Als speler kijk je naar de terugwedstrijd uit om zoiets recht te zetten. Hetzelfde is ons overkomen tegen STVV en Anderlecht. We gaan de heenmatch dus zeker gebruiken om de jongens te motiveren. Ondertussen zijn de omstandigheden totaal anders, uiteraard", aldus Hernan Losada.

Met negen wedstrijden in 27 dagen zal de smalle kern de komende weken danig op proef gesteld worden. "Op dit moment heb ik zestien spelers, en ik heb ook vijf jonge gasten aan de kern toegevoegd. We kijken alleen naar AA Gent, daarna naar Cercle Brugge, en dan naar Club Brugge. Er kan zoveel gebeuren. Sanusi staat op vier gele kaarten, een aantal jongens heeft drie kaarten. En zeker in deze drukke periode kunnen er ook jongens geblesseerd uitvallen. Al hebben we gelukkig vandaag al te horen dat er geen coronabesmetting waren bij de laatste testronde."

"Op fysiek vlak maak ik me dan zeker ook geen zorgen voor de wedstrijd tegen AA Gent", geeft de Argentijnse T1 van Beerschot toe. "We zijn zeker klaar voor die wedstrijd. Maar in de loop van de maand gaan we zeker knopen moeten doorhakken en rust geven wanneer nodig, in nauw overleg met onze medische cel. De gezondheid van mijn spelers primeert altijd, zelfs al betekent dat dat ik met tegenzin spelers moet laten rusten. Wij zijn niet gewapend om aan dit tempo wedstrijden af te werken. Een week kan dat, twee weken op een rij misschien nog net. Langer is echt onmogelijk. Daarvoor heb je een veel grotere kern nodig", besluit Hernan Losada.