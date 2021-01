Voetbal Vlaanderen beseft dat het moeilijk wordt: "Nog lang wachten? Dan heeft het weinig zin"

Vandaag komt het Overlegcomité bij elkaar. Er worden wederom geen versoepelingen verwacht en dat is vooral slecht nieuws voor het amateurvoetbal. Zoals gisteren reeds aangekondigd zijn zij bijna van plan om de handdoek in de ring te smijten.

Het Overlegcomité zal waarschijnlijk geen verstrengingen aankondigen, maar zal ook niet versoepelen. “Gelijk een langetermijnverbod voor het amateurvoetbal tot pakweg 1 april verwacht ik niet, maar ik betwijfel dat we begin februari kunnen opstarten", zegt voorzitter van Voetbal Vlaanderen, Marc Van Craen, in Het Nieuwsblad.

Volgende week volgt er dan mogelijk een beslissing van Voetbal Vlaanderen. “Dit mag niet te lang meer duren. Als we nog lang moeten wachten, heeft het weinig zin om de competitie voort te zetten. Stel dat we weer opstarten, dan kunnen er nog altijd coronagevallen opduiken. De wedstrijden die daardoor in het water vallen, moeten ook weer worden ingehaald.”