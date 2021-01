Gerommel in kleedkamer van Real Madrid: Inkomende transfer krijgt te veel geld

In de kleedkamer van Real Madrid rommelt het over de komst van David Alaba van Bayern München. Niet over zijn voetbaltalenten, maar wel over het geld dat hij zal overhouden aan de transfer.

Over het salaris van David Alaba zal het alvast niet meteen gaan. De Oostenrijker, met Nigeriaans-Filipijnse roots, zou kunnen rekenen op een jaarlijks inkomen van 12 miljoen. Daarmee behoort hij niet tot de grootverdieners. Om de deal echter rond te krijgen, zo schrijven Spaanse kranten, moet er ook tekengeld betaald worden aan de speler. Dat zou in het geval van Alaba tussen de 20 en 30 miljoen euro liggen. Volgens de spelers van Real Madrid past het niet in deze coronatijden om dergelijk bedrag neer te tellen, terwijl anderen moeten inleveren op hun loon.