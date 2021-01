Standard heeft twee pistes voor nieuwe spits (allebei huurdeals)

Obbi Oulare en Felipe Avenatti mogen beschikken bij Standard. De Rouches zoeken een nieuwe - trefzekere - spits, maar hebben ook niet de financiën om er een pak geld aan uit te geven. Ze hebben twee pistes, maar het gaat telkens om een huurovereenkomst.

Standard bekijkt of een terugkeer van Hugo Cuypers mogelijk is. De 23-jarige centrumspits werd opgeleid bij de Rouches en speelt momenteel voor het Griekse Olympiakos. Hij kwam dit seizoen vier keer in actie en scoorde één keer. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Ajaccio.

De tweede optie is Christoffer Nyman, de topschutter van de afgelopen Zweedse competitie met 18 doelpunten. De 28-jarige spits speelt voor Norrköping.