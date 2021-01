AC Milan blijft ook na deze speeldag leider in Italië dankzij 2-0 overwinning tegen Torino

AC Milan heeft de draad terug opgepakt en kon na de nederlaag tegen Juventus opnieuw aanknopen met een overwinning. AC Milan blijft hierdoor met zekerheid leider in Italië.

Zonder Alexis Saelemaekers heeft AC Milan kunnen winnen in de competitie. I Rossoneri was te sterk voor Torino en pakte met 2-0 de verdiende zege. Zlatan Ibrahimovic nam na zijn blessure opnieuw plaats op de bank en mocht in de laatste minuten nog even opdraven.

Niet Ibrahimovic dus, maar wel Rafael Leao zorgde voor de openingsgoal. De 21-jarige aanvaller kon na 25 minuten zijn ploeg al op voorsprong brengen. AC Milan kwam voor de rust nog op een 2-0 na een penaltygoal van Kessie.

Naast de goals was het vooral gele kaarten tellen. Het was een felle wedstrijd met AC Milan als verdiende winnaar. AC Milan loopt voorlopig vier punten uit op Inter Milaan dat zondag voor de topper op bezoek gaat bij AS Roma.