Opvallend: wedstrijd tussen Atlético Madrid en Athletic Club kan niet doorgaan na zware sneeuwval

Opvallend nieuws uit de Spaanse competitie. De wedstrijd tussen Atlético Madrid en Athletic Club van deze middag kan niet doorgaan na een zware sneeuwval. Athletic Club kon namelijk niet landen met het vliegtuig, waardoor ze terug naar Bilbao moesten vliegen.

Atlético Madrid en Athletic Club komen dit weekend niet in actie. Beide clubs moesten normaal gezien vandaag tegen elkaar spelen, maar de wedstrijd kan niet doorgaan omwille van de weersomstandigheden.

Door de hevige sneeuwval kon het vliegtuig van Athletic Club niet landen en besloten ze maar terug te keren naar Bilbao. Het is nog niet duidelijk wanneer de wedstrijd dan wel gespeeld zal worden. Atlético Madrid is de leider in La Liga, Athletic Club volgt op de negende plaats.