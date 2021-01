Voor Damjan Pavlovic van Standard is er Turkse interesse

Standard moet dringend zijn clubkas spijzen en wil dit doen met de verkoop van een aantal dure en overbodige spelers zoals Obbi Oulare en Felipe Avenatti. Tegelijkertijd kan er ook jong talent van Standard op interesse rekenen.

Turkse bronnen melden namelijk dat Galatasaray de ontwikkeling van Damjan Pavlovic in de gaten houdt. De 19-jarige defensieve middenvelder werd in de zomer bij de A-kern gehaald en mocht van Philippe Montanier ook debuteren. Als linksachter kwam hij twee keer in actie, waarbij hij ook een goede indruk liet. Zijn laatste speelminuten dateren inmiddels wel al van november.



Galatasaray zou weldra de onderhandelingen met Standard aanknopen en Pavlovic zou al aangegeven hebben dat hij een transfer wel ziet zitten. Het is niet duidelijk hoeveel hij Standard zou moeten gaan opleveren. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt momenteel op 250.000 euro geschat.